PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

Из-за окурка или отопления дровами: в Кривом Роге во время пожара погибли две женщины

В Кривом Роге во время пожара погибли две женщины — 81-летняя пенсионерка и ее 60-летняя дочь.

Соседи предполагают, что огонь мог вспыхнуть из-за курения сигарет младшей погибшей. А спастись ей якобы могло помешать то, что она была слепой.

А вот спасатели не уверены, что причиной возгорания стала сигарета. Они больше склоняются к версии обогрева помещения дровами.

Читайте
Пожар в Калуше: горел завод Карпатнефтехим

В службе по чрезвычайным ситуациям Кривого Рога сообщили, что одно тело было полностью обгоревшее.

А еще одна женщина погибла ориентировочно из-за отравления продуктами горения. Тела погибших направили для проведения экспертизы.

Огонь уничтожил домашнее имущество на общей площади 10 кв. м.

Пожар в Одессе

17 января в Одессе загорелся отель. По информации спасателей, погибли два человека. Борьба с огнем длилась почти четыре часа.

Трехэтажное здание выгорело почти полностью. В одну из больниц города с отравлением угарным газом и ожогами госпитализировали пять человек.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка