Из-за окурка или отопления дровами: в Кривом Роге во время пожара погибли две женщины

В Кривом Роге во время пожара погибли две женщины — 81-летняя пенсионерка и ее 60-летняя дочь.

Соседи предполагают, что огонь мог вспыхнуть из-за курения сигарет младшей погибшей. А спастись ей якобы могло помешать то, что она была слепой.

А вот спасатели не уверены, что причиной возгорания стала сигарета. Они больше склоняются к версии обогрева помещения дровами.

В службе по чрезвычайным ситуациям Кривого Рога сообщили, что одно тело было полностью обгоревшее.

А еще одна женщина погибла ориентировочно из-за отравления продуктами горения. Тела погибших направили для проведения экспертизы.

Огонь уничтожил домашнее имущество на общей площади 10 кв. м.

Пожар в Одессе

17 января в Одессе загорелся отель. По информации спасателей, погибли два человека. Борьба с огнем длилась почти четыре часа.

Трехэтажное здание выгорело почти полностью. В одну из больниц города с отравлением угарным газом и ожогами госпитализировали пять человек.