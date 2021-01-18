Обломки авто разлетелись на десятки метров: под Киевом произошло смертельное ДТП

Под Киевом произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль Acura на скорости протаранил Opel.

В результате аварии один человек погиб, двое были госпитализированы в реанимацию в критическом состоянии без сознания.

Очевидцы сообщают, что Opel приблизился к супермаркету на перекрестке, повернул налево перед Acura. В результате чего автомобили столкнулись. Из-за удара обломки машины разлетелись на несколько десятков метров.

ДТП в Киеве

13 января в Киеве на Харьковском шоссе произошло ДТП с пострадавшими.

Водитель Ford Edge, двигаясь в направлении Ленинградской площади, на скорости влетел в Toyota Prius полиции.

Во время прохождения теста у водителя Ford Edge было зафиксировано 2.47 промилле.