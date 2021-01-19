Офис генпрокурора задержал мужчину, который предлагал трудоустройство в Офис президента за денежное вознаграждение.

По данным следствия, гражданин Украины предлагал свою помощь в устройстве на работу за взятку в размере от $100 тыс. до $300 тыс. в зависимости от желаемой должности.

— Мужчина обманным путем пытался завладеть денежными средствами потерпевшего, заверив его, что может помочь трудоустроиться в Офис президента Украины. Во время первой встречи он сообщил, что его услуги будут стоить от $100 до $300 тыс. Позже мошенник оценил выбранную должность в $200 тыс., — сообщили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители задержали злоумышленника во время передачи первой части средств суммой $100 тыс.

По факту преступления открыто уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) УК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.























$200 тыс. за должность: задержали мужчину, который предлагал “трудоустройство” в Офисе президента / 6 фотографий

Взяточничество

В Запорожье будут судить депутата городского совета за вымогательство и получение $ 13 тыс. взятки.

Депутат, который, к тому же, является заместителем председателя профильной постоянной комиссии горсовета по $12 тыс. пообещал выделить земельный участок.