PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

$200 тыс. за должность: задержали мужчину, который предлагал “трудоустройство” в Офисе президента

Офис генпрокурора задержал мужчину, который предлагал трудоустройство в Офис президента за денежное вознаграждение.

По данным следствия, гражданин Украины предлагал свою помощь в устройстве на работу за взятку в размере от $100 тыс. до $300 тыс. в зависимости от желаемой должности.

— Мужчина обманным путем пытался завладеть денежными средствами потерпевшего, заверив его, что может помочь трудоустроиться в Офис президента Украины. Во время первой встречи он сообщил, что его услуги будут стоить от $100 до $300 тыс. Позже мошенник оценил выбранную должность в $200 тыс., — сообщили в Офисе генпрокурора.

Читайте
$10 тыс. за закрытие производства: в Киеве задержали полицейского

Правоохранители задержали злоумышленника во время передачи первой части средств суммой $100 тыс.

По факту преступления открыто уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) УК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

  • Задержали мужчину, который предлагал “трудоустройство” в Офисе президента
  • Задержали мужчину, который предлагал “трудоустройство” в Офисе президента
  • Задержали мужчину, который предлагал “трудоустройство” в Офисе президента
  • Задержали мужчину, который предлагал “трудоустройство” в Офисе президента
  • Задержали мужчину, который предлагал “трудоустройство” в Офисе президента
  • Задержали мужчину, который предлагал “трудоустройство” в Офисе президента
  • Задержали мужчину, который предлагал “трудоустройство” в Офисе президента
  • Задержали мужчину, который предлагал “трудоустройство” в Офисе президента
  • Задержали мужчину, который предлагал “трудоустройство” в Офисе президента
  • Задержали мужчину, который предлагал “трудоустройство” в Офисе президента
  • Задержали мужчину, который предлагал “трудоустройство” в Офисе президента
  • Задержали мужчину, который предлагал “трудоустройство” в Офисе президента
$200 тыс. за должность: задержали мужчину, который предлагал “трудоустройство” в Офисе президента / 6 фотографий

Взяточничество

В Запорожье будут судить депутата городского совета за вымогательство и получение $ 13 тыс. взятки.

Депутат, который, к тому же, является заместителем председателя профильной постоянной комиссии горсовета по $12 тыс. пообещал выделить земельный участок.

Источник: Офис генпрокурора

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка