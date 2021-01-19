Задержали мужчину, который предлагал “трудоустройство” в Офисе президента

Офис генпрокурора задержал мужчину, который предлагал трудоустройство в Офис президента за денежное вознаграждение.
По данным следствия, гражданин Украины предлагал свою помощь в устройстве на работу за взятку в размере от $100 тыс. до $300 тыс. в зависимости от желаемой должности.
— Мужчина обманным путем пытался завладеть денежными средствами потерпевшего, заверив его, что может помочь трудоустроиться в Офис президента Украины. Во время первой встречи он сообщил, что его услуги будут стоить от $100 до $300 тыс. Позже мошенник оценил выбранную должность в $200 тыс., — сообщили в Офисе генпрокурора.
Правоохранители задержали злоумышленника во время передачи первой части средств суммой $100 тыс.
По факту преступления открыто уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) УК Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Взяточничество
В Запорожье будут судить депутата городского совета за вымогательство и получение $ 13 тыс. взятки.
Депутат, который, к тому же, является заместителем председателя профильной постоянной комиссии горсовета по $12 тыс. пообещал выделить земельный участок.