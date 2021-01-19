Пока дети спали: во Львове муж расправился над многодетной женой

Во Львове молодые супруги на фоне бытового конфликта устроили кровавую драку, после которой мужчина задушил свою жену. Она была матерью троих маленьких детей.

Подробности расправы над многодетной женой рассказали соседи супругов.

31-летний Дмитрий и на год младше Мирослава сняли квартиру еще летом. Все жители замечали, как бережно пара относится к маленьким детям — двум дочерям пяти и двух лет, а также шестимесячному сыну.

Муж ежедневно забирал старшую дочь с садика, а дома, стараниями жены, всегда было убрано и уютно. Никто не сомневался — это была настоящая любовь.

В то роковое утро соседка услышала ужасный шум. Полицию же вызвал сам Дмитрий — следователем он сразу заявил, что жена набросилась на него с ножом пробила ему живот.

Со злости он избил свою любимую и задушил ее.

— Видимо, сказалось переутомление. Трое детей за пять лет родить, они же еще такие маленькие. И без помощи родителей. Тут нужен особый подход к такой женщине. Он его не нашел, — поделилась близкая подруга супруги Надежда.

Подруга уверяет — Мирослава ни была конфликтным человеком. Также она убеждена, что дети не видели жестокой драки между супругами, так как еще спали.

Между тем уже известна судьба детей бывших “идеальных” супругов. Всех троих в Тернопольскую область заберут дедушка и бабушка.

Родную мать детки больше никогда не увидит, а вот папа может вернуться к ним лет через 15.