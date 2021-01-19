Свалил вину на корову: на Полтавщине военный до смерти забил 81-летнюю мать

В Полтавской области мужчина убил 81-летнюю мать. Изуродованное тело женщины нашли в сарае, а сын заявил о несчастном случае — якобы корова забила ее до смерти.

Однако в версию 58-летнего Михаила не поверил никто — жители села знали о непростых отношениях матери и сына. Односельчане рассказывают, что он военный и имеет звание полковника, однако несколько лет назад связался с опасными людьми и потерял все, что имел.

В полиции выяснили, что утром мужчина пришел во двор матери. Однако Раиса Гордеевна замкнулась в доме и не впускала сына. Тогда он разбил окно, проник в дом и начал избивать несчастную. Бил деревянным черенком, металлической трубой и лыжной палкой.

После этого он отнес тело в сарай и пошел спать, а утром побежал к соседям с версией о несчастном случае.

В Черкасской области отец убил 4-месячного ребенка

В Черкасской области 28-летний мужчина до смерти забил сына. После капризов младенца отец начал бить его об спинку кровати, пока тот не перестал дышать.

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