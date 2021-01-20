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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

ДТП на Яворовском полигоне: пострадали 13 военных

Во Львовской области на Яворовском полигоне произошло ДТП. Восемь военнослужащих были госпитализированы, 13 военных пострадали.

По данным Львовской областной государственной администрации, авария произошла днем 19 января около 12.00.

 — Военный грузовой автомобиль марки КрАЗ-5233 под управлением военнослужащего по контракту при перемещении с плановых занятий в селе Старичи на спуске дороги возле учебно-тренировочного комплекса не справился с управлением, выехал в кювет и перевернулся на бок, — сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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В результате аварии травмы получили 13 военнослужащих, 8 из них госпитализированы. Всего в автомобиле на момент аварии находился 31 военнослужащий.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ДТП в Киеве

В Киеве на Харьковском шоссе произошло ДТП с пострадавшими. Водитель Ford Edge, двигаясь в направлении Ленинградской площади, на скорости влетел в Toyota Prius полиции.

В результате столкновения пострадала полицейская. С травмами ее срочно госпитализировали в больницу.

В крови водителя Ford Edge было обнаружено 2.47 промилле.

Источник: Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

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