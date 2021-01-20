20 февраля в Одессе задержали мужчину, который ходил по улице и держал в руках человеческую голову. Инцидент произошел на проспекте Небесной Сотни.

Предварительно установлено, что он совершил убийство отца и еще одного человека, данные которого сейчас выясняют. Одному из погибших убийца вспорол брюшную полость, а другому отрезал голову.

Сотрудники Нацполиции проводят расследование.











Ходил по улице с человеческой головой в руках: в Одессе задержали убийцу / 3 фотографии

Убийство младенца в Черкащине

В Черкасской области мужчина до смерти забил 4-месячного сына. Мальчик капризничал ночью, а утром не хотел есть. После этого отец начал бить его головой о кровать, пока тот не перестал дышать.

Трагедия произошла на глазах у 21-летней матери. Подробнее об убийстве 4-месячного мальчика читайте на Фактах ICTV.