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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Ходил по улице с человеческой головой в руках: в Одессе задержали убийцу

20 февраля в Одессе задержали мужчину, который ходил по улице и держал в руках человеческую голову. Инцидент произошел на проспекте Небесной Сотни.

Предварительно установлено, что он совершил убийство отца и еще одного человека, данные которого сейчас выясняют. Одному из погибших убийца вспорол брюшную полость, а другому отрезал голову.

Сотрудники Нацполиции проводят расследование.

  • вбивство в Одесі
  • вбивство в Одесі
  • вбивство в Одесі
  • вбивство в Одесі
  • вбивство в Одесі
  • вбивство в Одесі
Ходил по улице с человеческой головой в руках: в Одессе задержали убийцу / 3 фотографии
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В Черкасской области мужчина до смерти забил 4-месячного сына. Мальчик капризничал ночью, а утром не хотел есть. После этого отец начал бить его головой о кровать, пока тот не перестал дышать.

Трагедия произошла на глазах у 21-летней матери. Подробнее об убийстве 4-месячного мальчика читайте на Фактах ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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