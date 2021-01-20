Почти раздетый и только в одном ботинке: в Киеве на Борщаговке нашли тело иностранца

В Киеве на Борщаговке на детской площадке в заброшенном фургоне нашли неживого мужчину.

Он был почти без одежды и только в одном ботинке, когда на улице держался невероятный холод. Жители предположили, что он просто замерез.

Погибшим оказался граждан Индии, который два года работал здесь дворником. Откуда появился иностранец, никто точно не знает. Но мужчина немного знал русский и рассказывал, что его обокрали, поэтому он стал нищим.

Больше всего его опекала одна из жительниц двора. Пенсионерка нашла мужчину возле мусорника, подлечила его, а потом договорилась с коммунальщиками, чтобы они разрешили бездомному жить в подвале дома.

За то, что предоставили убежище, он помогал убирать территорию, но коммунальщики били иностранца. Как-то пенсионерка спустилась в подвал и увидела там его без сознания.

Скорая забрала мужчину, но из больницы он исчез. На следующий день его нашли мертвым. Пенсионерка теперь обвиняет в его гибели равнодушных коммунальщиков. Мол, они забрали ключи от подвала, где жил мужчина, и поэтому он не имел куда вернуться.

Местные говорят, что мужчина не официально, но помогал коммунальщикам. Зато в конторе от рабочего-иностранца открещиваются.

Сейчас полиция открыла уголовное производство, а консул Индии пообещал, что тело мужчины отправят в Индию.

На днях на Закарпатье 26-летний парень провалился под лед. Тело спасатели искали два дня. Идя по сельскому пруду, он хотел сократить путь домой.