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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Полуобнаженный труп в лесу: на Полтавщине мужчина до смерти забил одноклассника

В селе Марковка на Полтавщине местный житель нашел в лесу полуобнаженный труп человека, который лежал там более трех недель. Убитым оказался 48-летний житель соседнего населенного пункта.

Виталий отправился в гости к однокласснику, однако домой так и не вернулся. Сначала встреча проходила хорошо — мужчины выпивали, а хозяин дома Александр был даже не против, чтобы гость остался на ночлег.

Однако впоследствии под действием алкоголя он стал агрессивным, в результате чего забил одноклассника до смерти. Затем положил тело в багажник автомобиля и отвез в лес. Вещи жертвы он сжег.

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В Полтавской области 28-летний мужчина убил собственного сына. Отец начал бить его головой о кровать, пока ребенок не перестал дышать. Подробнее об убийстве 4-месячного мальчика читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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