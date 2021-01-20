В Киеве 38-летнего сотрудника придавило погрузчиком на работе. Из-за полученных травм мужчина умер на месте.

Трагедия произошла 14 февраля 2020 года по адресу Набережно-Луговая во время выполнения погрузочно-разгрузочных работ на территории одного из заводов Украины.

К выполнению работ пострадавшего привлек директор частного предприятия. Работник вышел из погрузчика и стал под каретой подъемного механизма с вилочным захватом, которая неожиданно начала двигаться вниз.

Руководителю фирмы, который в соответствии с должностными обязанностями несет непосредственную ответственность за соблюдение на предприятии требований охраны труда, сообщили о подозрении по статье 272 Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью УК Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет. Следствие продолжается.

В Днепре мужчину придавило бетонной плитой

В Днепре на мужчину упала бетонная плита. Шесть чрезвычайников вытащили из-под завалов пострадавшего с помощью гидравлического инструмента.

Впоследствии выяснили, что мужчина умер на месте происшествия. Он получил черепно-мозговую травму и повредил шею.