Взрыв в часовне во Львовской области – пострадал человек

20 января в городе Стрый во Львовской области произошел взрыв в деревянной часовне священномученика Иосафата Коциловского УГКЦ.
В результате взрыва пострадал мужчина 1958 года рождения. Он получил ожоги лица. От госпитализации отказался.
Взрывом уничтожены деревянные стены, перекрытия, крыша пристройки из газоблоков.
Во время пожара, который начался после взрыва, сгорел также церковный инвентарь. Правоохранители устанавливают причину возгорания.
Взрыв в детском саду
11 января в Виннице произошел взрыв на территории детского сада №7, где учатся почти 300 воспитанников.
Двое детей получили незначительные ожоги. Их родители отказались от госпитализации.
Правоохранители установили, что взорвался предмет синего цвета, похожий на мячик для игры в настольный теннис, когда дети решили побить его игрушечным ведерком.