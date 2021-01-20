20 января в городе Стрый во Львовской области произошел взрыв в деревянной часовне священномученика Иосафата Коциловского УГКЦ.

В результате взрыва пострадал мужчина 1958 года рождения. Он получил ожоги лица. От госпитализации отказался.











Взрыв в часовне во Львовской области: пострадал человек / 3 фотографии

Взрывом уничтожены деревянные стены, перекрытия, крыша пристройки из газоблоков.

Во время пожара, который начался после взрыва, сгорел также церковный инвентарь. Правоохранители устанавливают причину возгорания.

Взрыв в детском саду

11 января в Виннице произошел взрыв на территории детского сада №7, где учатся почти 300 воспитанников.

Двое детей получили незначительные ожоги. Их родители отказались от госпитализации.

Правоохранители установили, что взорвался предмет синего цвета, похожий на мячик для игры в настольный теннис, когда дети решили побить его игрушечным ведерком.