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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Задушила ремнем: на Днепропетровщине мать убила 4-месячного сына из-за плача

В Днепропетровской области 23-летняя женщина задушила 4-месячного сына. По словам задержанной, малыш громко плакал.

Трагедия произошла 16 января 2021 года. Врач скорой медицинской помощи Солонянской больницы сообщил в Нацполицию о том, что в поселке Аполлоновка умер ребенок.

По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

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По данным Нацполиции, к смерти малыша причастна его собственная мать. Вероятнее всего, женщина задушила мальчика ремнем.

19 декабря 2021 года матери ребенка сообщили о подозрении по статье 115 Умышленное убийство УК Украины. Следствие продолжается.

Отец до смерти забил 4-месячного сына

В Черкасской области мужчина забил до смерти своего 4-месячного сына после ссоры с женой. Малыш не давал мужчине заснуть ночью своим плачем.

Отец избил мальчика головой о спинку кровати, пока тот не перестал дышать. Это все видела 21-летняя мать ребенка.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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