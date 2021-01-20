Задушила ремнем: на Днепропетровщине мать убила 4-месячного сына из-за плача

В Днепропетровской области 23-летняя женщина задушила 4-месячного сына. По словам задержанной, малыш громко плакал.

Трагедия произошла 16 января 2021 года. Врач скорой медицинской помощи Солонянской больницы сообщил в Нацполицию о том, что в поселке Аполлоновка умер ребенок.

По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

По данным Нацполиции, к смерти малыша причастна его собственная мать. Вероятнее всего, женщина задушила мальчика ремнем.

19 декабря 2021 года матери ребенка сообщили о подозрении по статье 115 Умышленное убийство УК Украины. Следствие продолжается.

Отец до смерти забил 4-месячного сына

В Черкасской области мужчина забил до смерти своего 4-месячного сына после ссоры с женой. Малыш не давал мужчине заснуть ночью своим плачем.

Отец избил мальчика головой о спинку кровати, пока тот не перестал дышать. Это все видела 21-летняя мать ребенка.