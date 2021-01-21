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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Проник через окно: на Одесщине мужчина похитил у соседки газовый котел

В городе Измаил Одесской области будут судить 49-летнего мужчину за кражу отопительного устройства. Фигурант дела проник в дом соседки через окно и похитил у нее газовый котел, который стоит 4 тыс. грн.

После этого мужчина продал похищенное имущество и потратил полученные средства. По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит лишение свободы от трех до шести лет. Оказалось, что ранее он уже попадался полиции на кражах.

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Кража икон в Винницкой области

В городе Жмеринка Винницкой области разоблачили вора икон. Мужчина проник в дом своей знакомой и присвоил старинные христианские иконы.

Сейчас полиции удалось разыскать только одну из трех пропавших вещей, которую вор продал коллекционеру.

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