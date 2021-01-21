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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Харькове объявят траур из-за пожара в доме престарелых

В Харькове 22 января объявят траур по погибшим в результате пожара в доме престарелых.

харків пожежа

Об этом 21 января на заседании Кабмина сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

По его словам, 15 погибших при пожаре в Харькове похоронят за счет горсовета.

Лечение пятерых пострадавших также будет финансироваться из бюджета города.

Пожар в доме престарелых в Харькове произошел 21 января. Огонь охватил 100 кв. м. площади.

15 человек погибли, пятеро пострадавших – в больнице. Всего в доме престарелых проживало 29 человек.

Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Руководители дома престарелых в Харькове дают показания в отделе полиции.

Полиция расследует пожар по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Виновным грозит лишение свободы до 8 лет.

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