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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Они надоели: в Киеве мужчина убил трех щенков и еще одного покалечил

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который убил трех щенков и еще одного покалечил. Собаку госпитализировали с травмой позвоночника.

Об убийствах сообщил 43-летний житель Голосеевского района, щенков которого убили. Подозреваемым оказался брат потерпевшего.

Мужчины находились в квартире со своей знакомой. Когда 30-летний подозреваемый остался один с четырьмя щенками, то начал их душить. Таким образом он убил трех собак, а последнюю покалечил ударом руки. Мужчина объяснил это тем, что ему надоели щенки.

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Правоохранители провели тестирование на драгере, который обнаружил в организме подозреваемого 1,98 промилле алкоголя. Его также ранее судили за незаконное обращение с оружием.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы по статье 299 Жестокое обращение с животными УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

В Киеве осудили мужчину за убийство собаки

В Киеве мужчину осудили за убийство собаки. Он зарезал животное ножом.

К мужчине в гости пришел его друг с таксой. Животное сходило в туалет в комнате. Из-за этого между мужчинами возник конфликт.

36-летний киевлянин кухонным ножом ударил собаку в брюшную полость. Это привело к смерти животного.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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