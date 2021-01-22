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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Безработный со взрывчаткой: что известно о мужчине, который отрезал гениталии отцу

В городе Доманевка Николаевской области 36-летний Александр бросился с ножом на собственного 55-летнего отца.

Безработный со взрывчаткой: что известно о мужчине, который отрезал гениталии отцу

Пострадавший чудом смог убежать и добраться до дома сестры.

Впоследствии его забрала скорую. Сын отрезал мужчине губы, нос и часть полового органа. Сейчас он находится в реанимации.

На место происшествия отправились правоохранители, однако, когда копы вошли во двор, злоумышленник начал отстреливаться из охотничьего ружья. В результате чего ранения получили трое полицейских.

Когда на улице стало темно, то дом отправились штурмовать бойцы КОРДа.

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Более того, у мужчины обнаружили растяжки, которые работали путем радиосвязи. Также у задержанного изъяли радиостанцию, которой он активировал эти устройства.

В доме правоохранители нашли светошумовые гранаты, взрывчатку, пистолет и прочее.

Злоумышленник рассказал, что бил отца кулаками, однако это ему не подходило, поэтому решил взять нож.

Соседи преступника рассказали, что он не работал, алкоголь не употреблял. Александр со двора не выходил, ни с кем не общался, был нелюдимым. Мужчина общался только с одним из соседей, периодически просил у него окурки, потому что денег на сигареты не было.

Сестра раненого отметила, что у Александра проблемы с психикой, ведь нормальный человек на такое неспособен.

Стрельба в Николаевской области

В Николаевской области задержали мужчину, который 21 января отрезал своему отцу нос, губы и половой орган. Во время задержания подозреваемый обстрелял правоохранителей.

Подозреваемого задержали по статье 121 Умышленное тяжкое телесное повреждение и статье 348 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа УК Украины. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Источник: Надзвичайні новини

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