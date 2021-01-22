Задержание вооруженного мужчину возле Рады — ФОТО

Полиция открыла уголовное производство по факту задержания вооруженного мужчины возле Верховной Рады. Дело открыли по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.

Сотрудники полка полиции особого назначения №2 заметили автомобиль Skoda, который заехал на охраняемую территорию, поэтому решили проверить машину и ее владельца.

Водителем оказался 48-летний уроженец Николаевской области. Во время проверки мужчина признался правоохранителям о наличии в автомобиле оружия, однако разрешительные документы на нее он не предъявил. В салоне авто правоохранители обнаружили предмет, похожий на боевой пистолет, и патроны к нему, а также нож.

Происхождение изъятых предметов выясняют.











Возле Рады задержали вооруженного мужчину — полиция открыла дело / 3 фотографии

Стрельба в Тернополе

В Тернополе 11-летний мальчик получил множественные раны, вероятно, от огнестрельного оружия во время катания на санках возле школы. Медики достали из ран ребенка более 30 инородных тел, похожих на боеприпасы.

Мальчика доставили в столичную больницу. Ему нужна еще одна операция из-за поражения внутренних органов.

Правоохранители, обследуя территорию, в квартире одного из местных жителей изъяли гладкоствольное оружие и направили его на экспертизу.