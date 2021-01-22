Бил сковородкой и жег волосы: на Киевщине мужчина убил товарища

В Киевской области между мужчинами возник конфликт во время застолья.

— Вдруг один из товарищей набросился с кулаками на другого. Пострадавший упал, а злоумышленник продолжил избивать его ногами и сковородкой, а затем поджег волосы зажигалкой, — рассказали в ГУ НП в Киевской области.

Затем злоумышленник оставили товарища и ушел.

Правоохранителей и скорую вызвала сожительница потерпевшего.

Однако мужчина скончался от полученных травм.

Злоумышленником оказался 36-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабежи.

Теперь ему грозит наказание по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и по ч. 1 ст. 127 (Пытки) УК Украины — до 10 лет за решеткой.

Убийство младенца в Черкащине

В Черкасской области мужчина до смерти забил 4-месячного сына. Мальчик капризничал ночью, а утром не хотел есть. После этого отец начал бить его головой о кровать, пока тот не перестал дышать.

Трагедия произошла на глазах у 21-летней матери. Подробнее об убийстве 4-месячного мальчика читайте на Фактах ICTV.