Зарабатывали 8 млн ежемесячно: СБУ разоблачила наркогруппировку в Кривом Роге

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали членов группировки, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков в Кривом Роге. Злоумышленники организовали лабораторию в городе, где изготавливали психотропное вещество метамфетамин.

Ежемесячно они производили 10 кг наркотиков на сумму 8 млн грн. Им удалось проработать по такой схеме менее года. Участники преступной группировки получали специальные лекарственные средства из-за рубежа под видом продуктов питания.

После изготовления наркотиков они сбывали их в некоторые регионы Украины, а также в страны Европейского Союза. Пока СБУ сообщила о подозрении четырем фигурантам дела.



















Наживались на 8 млн грн ежемесячно: в Кривом Роге разоблачили группу наркодельцов / 5 фотографий

Наркотики в банке с томатами

В аэропорту Борисполь (Киев) пограничники задержали наркокурьера. Мужчина пытался перевезти кокаин в банке из-под томатной пасты. Стоимость изъятого вещества составляет 2 млн грн.