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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Наживались на 8 млн грн ежемесячно: в Кривом Роге разоблачили группу наркодельцов

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали членов группировки, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков в Кривом Роге. Злоумышленники организовали лабораторию в городе, где изготавливали психотропное вещество метамфетамин.

СБУ затримання

Ежемесячно они производили 10 кг наркотиков на сумму 8 млн грн. Им удалось проработать по такой схеме менее года. Участники преступной группировки получали специальные лекарственные средства из-за рубежа под видом продуктов питания.

После изготовления наркотиков они сбывали их в некоторые регионы Украины, а также в страны Европейского Союза. Пока СБУ сообщила о подозрении четырем фигурантам дела.

  • СБУ затримання
  • Зарабатывали 8 млн ежемесячно: СБУ разоблачила наркогруппировку в Кривом Роге
  • Зарабатывали 8 млн ежемесячно: СБУ разоблачила наркогруппировку в Кривом Роге
  • Зарабатывали 8 млн ежемесячно: СБУ разоблачила наркогруппировку в Кривом Роге
  • Зарабатывали 8 млн ежемесячно: СБУ разоблачила наркогруппировку в Кривом Роге
  • СБУ затримання
  • Зарабатывали 8 млн ежемесячно: СБУ разоблачила наркогруппировку в Кривом Роге
  • Зарабатывали 8 млн ежемесячно: СБУ разоблачила наркогруппировку в Кривом Роге
  • Зарабатывали 8 млн ежемесячно: СБУ разоблачила наркогруппировку в Кривом Роге
  • Зарабатывали 8 млн ежемесячно: СБУ разоблачила наркогруппировку в Кривом Роге
Наживались на 8 млн грн ежемесячно: в Кривом Роге разоблачили группу наркодельцов / 5 фотографий
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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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