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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Прокуратура будет просить взять под стражу подозреваемых в деле о пожаре в Харькове

Представители прокуратуры Харьковской области будут ходатайствовать об аресте четырех подозреваемых по делу о пожаре в доме для престарелых Харькова.

Прокуратура будет просить взять под стражу подозреваемых в деле о пожаре в Харькове

Об этом во время внеочередного заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС 22 января сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

— Будем в суд обращаться по поводу избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, — отметил Александр Фильчаков.

Фигурантами по делу являются владелец дома, пара арендаторов и администратор. Сейчас их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

— Планируется сообщение о подозрении данным четырем лицам по ч. 2 ст. 270 УК Украины, — добавил Фильчаков.

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Пожар в Харькове

21 января в Харькове произошел пожар в доме престарелых.

Вследствие чрезвычайного происшествия погибли 15 человек, 11 — травмированы. 22 января правоохранители сообщили о задержании четверых подозреваемых: владельца дома, арендатора и его жены, а также администратора.

Подробнее о пожаре в Харькове читайте на Фактах ICTV.

Источник: Суспільне

Фото: Dreamstime

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