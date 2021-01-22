Представители прокуратуры Харьковской области будут ходатайствовать об аресте четырех подозреваемых по делу о пожаре в доме для престарелых Харькова.

Об этом во время внеочередного заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС 22 января сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

— Будем в суд обращаться по поводу избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, — отметил Александр Фильчаков.

Фигурантами по делу являются владелец дома, пара арендаторов и администратор. Сейчас их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

— Планируется сообщение о подозрении данным четырем лицам по ч. 2 ст. 270 УК Украины, — добавил Фильчаков.

Пожар в Харькове

21 января в Харькове произошел пожар в доме престарелых.

Вследствие чрезвычайного происшествия погибли 15 человек, 11 — травмированы. 22 января правоохранители сообщили о задержании четверых подозреваемых: владельца дома, арендатора и его жены, а также администратора.

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Источник: Суспільне