В Кропивницком мужчина возглавил коммунистическую ячейку и шпионил в пользу ФСБ РФ

Контрразведка СБУ задержала жителя Кропивницкого, который оказался агентом ФСБ Российской Федерации.

Следствие установило, что злоумышленник возглавляет ячейку запрещенной в Украине коммунистической партии.

Также мужчина систематически собирал и передавал информацию одного из подразделений ВСУ, а также местных госструктур.

— В свою противоправную деятельность он вовлек близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого, — говорится в сообщении.

В квартире задержанного во время обысков была найдена и изъята техника, использовавшаяся для сбора и передачи разведывательной информации.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Задержание сепаратистка на Прикарпатье

На днях под Ивано-Франковском контрразведка СБУ задержала командирку боевиков “ЛНР”, которая воевала против украинских военных в Донбассе.

Злоумышленница причастна к захвату админзданий в Луганске в 2014 году.

Также следствие установило, что женщина возглавляла группировки боевиков в так называемой ЛНР, а затем корректировала обстрелы позиций подразделений ВСУ.