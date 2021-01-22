В Кропивницком мужчина возглавил коммунистическую ячейку и шпионил в пользу ФСБ РФ

Контрразведка СБУ задержала жителя Кропивницкого, который оказался агентом ФСБ Российской Федерации.
Следствие установило, что злоумышленник возглавляет ячейку запрещенной в Украине коммунистической партии.
Также мужчина систематически собирал и передавал информацию одного из подразделений ВСУ, а также местных госструктур.
— В свою противоправную деятельность он вовлек близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого, — говорится в сообщении.
В квартире задержанного во время обысков была найдена и изъята техника, использовавшаяся для сбора и передачи разведывательной информации.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Задержание сепаратистка на Прикарпатье
На днях под Ивано-Франковском контрразведка СБУ задержала командирку боевиков “ЛНР”, которая воевала против украинских военных в Донбассе.
Злоумышленница причастна к захвату админзданий в Луганске в 2014 году.
Также следствие установило, что женщина возглавляла группировки боевиков в так называемой ЛНР, а затем корректировала обстрелы позиций подразделений ВСУ.