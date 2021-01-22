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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Тернополе из тела мальчика достали более 30 пуль

В Тернополе 11-летний мальчик получил множественные раны, вероятно, от огнестрельного оружия во время катания на санках возле школы.

В Тернополе из тела мальчика достали более 30 пуль

Медики достали из ран ребенка более 30 инородных тел, похожих на боеприпасы.

Мальчика доставили в столичную больницу. Ему нужна еще одна операция из-за поражения внутренних органов.

  • В Тернополе медики достали из тела мальчика более 30 пуль
  • В Тернополе медики достали из тела мальчика более 30 пуль
  • В Тернополе медики достали из тела мальчика более 30 пуль
  • В Тернополе медики достали из тела мальчика более 30 пуль
  • В Тернополе медики достали из тела мальчика более 30 пуль
  • В Тернополе медики достали из тела мальчика более 30 пуль
В Тернополе из тела мальчика достали более 30 пуль / 3 фотографии

Правоохранители, обследуя территорию, в квартире одного из местных жителей изъяли гладкоствольное оружие и направили его на экспертизу.

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В новогоднюю ночь правоохранители задержали нетрезвого 37-летнего мужчину, который устроил стрельбу в центре Львова.

У него изъяли пистолет для отстрела резиновых пуль, два магазина, в котором были 16 патронов и шесть патронов в стволе пистолета.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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