В Тернополе медики достали из тела мальчика более 30 пуль

В Тернополе 11-летний мальчик получил множественные раны, вероятно, от огнестрельного оружия во время катания на санках возле школы.

Медики достали из ран ребенка более 30 инородных тел, похожих на боеприпасы.

Мальчика доставили в столичную больницу. Ему нужна еще одна операция из-за поражения внутренних органов.











В Тернополе из тела мальчика достали более 30 пуль / 3 фотографии

Правоохранители, обследуя территорию, в квартире одного из местных жителей изъяли гладкоствольное оружие и направили его на экспертизу.

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Следователи расследуют травмирование мальчика по статье Хулиганство.

Стрельба в центре Львова

В новогоднюю ночь правоохранители задержали нетрезвого 37-летнего мужчину, который устроил стрельбу в центре Львова.

У него изъяли пистолет для отстрела резиновых пуль, два магазина, в котором были 16 патронов и шесть патронов в стволе пистолета.