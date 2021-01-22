В Тернополе медики достали из тела мальчика более 30 пуль

В Тернополе 11-летний мальчик получил множественные раны, вероятно, от огнестрельного оружия во время катания на санках возле школы.
Медики достали из ран ребенка более 30 инородных тел, похожих на боеприпасы.
Мальчика доставили в столичную больницу. Ему нужна еще одна операция из-за поражения внутренних органов.
Правоохранители, обследуя территорию, в квартире одного из местных жителей изъяли гладкоствольное оружие и направили его на экспертизу.
Следователи расследуют травмирование мальчика по статье Хулиганство.
Стрельба в центре Львова
В новогоднюю ночь правоохранители задержали нетрезвого 37-летнего мужчину, который устроил стрельбу в центре Львова.
У него изъяли пистолет для отстрела резиновых пуль, два магазина, в котором были 16 патронов и шесть патронов в стволе пистолета.