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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Одессе 12-летнего мальчика ударило током на вагоне поезда — ребенок в больнице

В Одессе 12-летнего мальчика ударило током, когда он залез крышу вагона.

В Одессе 12-летнего мальчика ударило током на вагоне поезда — ребенок в больнице

Ребенка госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу, пока его состояние медики оценивают как тяжелое.

В полицию обратились люди, которые стали свидетелями этого события.

— У ребенка диагностировали электротравму, ожоговый и травматический шок. Предварительно установлено, что эти телесные повреждения он получил на железнодорожной станции, когда залез на крышу вагона, — рассказали в ГУ НП в Одесской области.

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15-летнюю львовянку убило током

На железнодорожной станции Пидзамче, что на улице Богдана Хмельницкого во Львове, обнаружили тело 15-летней девушки.

Она ​​делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач.

Источник: Нацполиция

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