В Одессе 12-летнего мальчика ударило током на вагоне поезда — ребенок в больнице

В Одессе 12-летнего мальчика ударило током, когда он залез крышу вагона.
Ребенка госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу, пока его состояние медики оценивают как тяжелое.
В полицию обратились люди, которые стали свидетелями этого события.
— У ребенка диагностировали электротравму, ожоговый и травматический шок. Предварительно установлено, что эти телесные повреждения он получил на железнодорожной станции, когда залез на крышу вагона, — рассказали в ГУ НП в Одесской области.
15-летнюю львовянку убило током
На железнодорожной станции Пидзамче, что на улице Богдана Хмельницкого во Львове, обнаружили тело 15-летней девушки.
Она делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач.