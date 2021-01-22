В Одессе 12-летнего мальчика ударило током на вагоне поезда — ребенок в больнице

В Одессе 12-летнего мальчика ударило током, когда он залез крышу вагона.

Ребенка госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу, пока его состояние медики оценивают как тяжелое.

В полицию обратились люди, которые стали свидетелями этого события.

— У ребенка диагностировали электротравму, ожоговый и травматический шок. Предварительно установлено, что эти телесные повреждения он получил на железнодорожной станции, когда залез на крышу вагона, — рассказали в ГУ НП в Одесской области.

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