В Николаевской области задержали мужчину, который 21 января отрезал своему отцу нос, губы и половой орган. Во время задержания подозреваемый обстрелял правоохранителей.

Ранения получили трое сотрудников полиции. Их госпитализировали и оказали медицинскую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

В доме мужчины в поселке Доманевка нашли взрывчатку, которая могла сработать с помощью радиосвязи.

Во время осмотра помещения также обнаружили устройство ночного видения, нож, балаклаву, оружие, патроны и другие взрывные устройства.































Отрезал нос и гениталии отцу: на Николаевщине мужчина обстрелял копов при задержании / 8 фотографий

Подозреваемого задержали по статье 121 Умышленное тяжкое телесное повреждение и статье 348 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа УК Украины. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

В Черкассах 21-летнему парню отрезали палец

В городе Черкассы полиция объявила о подозрении 29-летнему мужчине, который в августе 2020 изувечил ножом лицо своего друга.

Во время конфликта подозреваемый отрезал часть пальца своему товарищу. До завершения следствия нападающий находится под домашним арестом.