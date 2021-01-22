Отрезал нос и гениталии отцу: на Николаевщине мужчина обстрелял копов при задержании

В Николаевской области задержали мужчину, который 21 января отрезал своему отцу нос, губы и половой орган. Во время задержания подозреваемый обстрелял правоохранителей.
Ранения получили трое сотрудников полиции. Их госпитализировали и оказали медицинскую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.
В доме мужчины в поселке Доманевка нашли взрывчатку, которая могла сработать с помощью радиосвязи.
Во время осмотра помещения также обнаружили устройство ночного видения, нож, балаклаву, оружие, патроны и другие взрывные устройства.
Подозреваемого задержали по статье 121 Умышленное тяжкое телесное повреждение и статье 348 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа УК Украины. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
В Черкассах 21-летнему парню отрезали палец
В городе Черкассы полиция объявила о подозрении 29-летнему мужчине, который в августе 2020 изувечил ножом лицо своего друга.
Во время конфликта подозреваемый отрезал часть пальца своему товарищу. До завершения следствия нападающий находится под домашним арестом.