На Буковине задержали злоумышленников, которые сбывали таблетки Субутекс и амфетамин в Черновцах и области.

21 января работники полиции провели 12 санкционированных обысков на территории города Черновцы и Калуш.

Также правоохранители установили, что организатором преступной группировки по сбыту наркотических средств оказался 42-летний мужчина. Злоумышленники поставляли на местный наркорынок психотропное вещество амфетамин и наркосодержащие таблетки Субутекс.

Таблетки наркодельцы доставляли из Ивано-Франковской области. Амфетамин изготавливали собственноручно в гараже, оборудованном под лабораторию, а необходимые прекурсоры получали из разных регионов Украины в отделениях почтовой связи.

Злоумышленники сбывали товар доверенным дилерам, а также наркозависимым на квартире одного из участников группы, где клиенты могли непосредственно принимать приобретенную дозу. Полученные от сбыта средства аккумулировались у организатора.

Во время обысков было изъято 746 таблеток Субутекс, полиэтиленовый пакет с амфетамином, марихуану, прекурсоры, оборудование для изготовления и употребления наркотиков, мобильные телефоны и оргтехнику, а также более 170 тыс. грн.

Стоимость изъятых наркосодержащих таблеток по ценам черного рынка составляет почти 450 тыс. грн.















Изъяли наркотиков на 500 тыс. грн: на Буковине задержали группировку дилеров / 4 фотографии

Сейчас полицейские задержали четырех злоумышленников. Также готовится сообщение о подозрении еще пяти участникам группировки по ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Злоумышленникам грозит лишение свободы от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Нарколаборатории в Украине

19 января в загородном доме в Киевской области правоохранители разоблачили нарколабораторию, которая ежемесячно приносила ее организаторам 50 млн грн прибыли.

Лабораторию организовал 31-летний киевлянин. Он вместе с 28-летним сообщником заказывал за рубежом прекурсоры для изготовления наркотика и хранил их в гараже в Киеве.