Полковник Альфы готовил покушение на убийство генерала — подтверждение СБУ

СБУ подтвердила информацию о задержании действующего сотрудника Андрея Расюка по подозрению в подготовке убийства генерала Андрея Наумова.

Андрей Наумов является начальником ГУ внутренней безопасности СБ Украины. А вот задержанный Андрей Расюк — полковник спецподразделения СБУ Альфа, который, по словам журналистов, должен был передать деньги за убийство генерала.

Служба также подтвердила, что покушение на убийство Наумова было предупреждено.

— Мы уделяем особое внимание системной противодействия нарушениям закона и проявления коррупции, даже если это касается действующих или бывших сотрудников СБУ — независимо от их званий, должностей или выслуги лет. Безнаказанность бывает только временной, — говорится в комментарии.

Подробная информация по делу появится после после завершения всех следственных и оперативных мероприятий.

О том, что в Киеве СБУ задержала полковника Альфы Андрея Расюка, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

По его данным, полковник передаваk деньги для заказного убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБ Украины Андрея Наумова.

Вместе с Расюком на момент задержания находился и Дмитрий Нескромный — бывший заместитель главы СБУ, который и является вероятным заказчиком убийства Наумова.

По информации Бутусова, Нескоромный сбежал прямо в наручниках. В связи с этим был объявлен план-перехват.