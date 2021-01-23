PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Полковник Альфы готовил покушение на убийство генерала — подтверждение СБУ

СБУ подтвердила информацию о задержании действующего сотрудника Андрея Расюка по подозрению в подготовке убийства генерала Андрея Наумова.

Полковник Альфы готовил покушение на убийство генерала — подтверждение СБУ

Андрей Наумов является начальником ГУ внутренней безопасности СБ Украины. А вот задержанный Андрей Расюк — полковник спецподразделения СБУ Альфа, который, по словам журналистов, должен был передать деньги за убийство генерала.

Служба также подтвердила, что покушение на убийство Наумова было предупреждено.

— Мы уделяем особое внимание системной противодействия нарушениям закона и проявления коррупции, даже если это касается действующих или бывших сотрудников СБУ — независимо от их званий, должностей или выслуги лет. Безнаказанность бывает только временной, — говорится в комментарии.

Подробная информация по делу появится после после завершения всех следственных и оперативных мероприятий.

О том, что в Киеве СБУ задержала полковника Альфы Андрея Расюка, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

По его данным, полковник передаваk деньги для заказного убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБ Украины Андрея Наумова.

Вместе с Расюком на момент задержания находился и Дмитрий Нескромный — бывший заместитель главы СБУ, который и является вероятным заказчиком убийства Наумова.

По информации Бутусова, Нескоромный сбежал прямо в наручниках. В связи с этим был объявлен план-перехват.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка