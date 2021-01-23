В Харькове 23 января суд избирал меру пресечения для одного из задержанных в пожаре дома престарелых.

По решению суда, арендатор дома Вячеслав Кравченко следующие 60 дней проведет в СИЗО.

На время расследования прокуроры требовали взять под стражу всех четырех фигурантов — владельца дома, который сдал его под пансионат, арендатора дома и его жену, которая фактически возглавляла пансионат, а также администратора.

Как установило следствие, задержанные не обеспечили соблюдение пожарной безопасности: в доме не было ни одного огнетушителя.

— Возник пожар, причина которой, согласно акту о пожаре от 22 января, связана с действием источника зажигания электроприборов, — отметил прокурор.

Также прокурор подчеркнул, что фигуранты хотели получать прибыль от предоставления услуг для пожилых людей, забывая о требованиях законодательства.

Вячеслав Кравченко — арендатор дома — сначала отказывался давать показания следователям, однако в зале суда согласился на сотрудничество с правоохранителями.

Он признался, что не до конца “понимает свою причастность” к пожару, а большинством дел, связанных с домом пристарелых, занималась его жена.

Полицейские задержали мужчину на месте пожара, куда он приехал после того, как ему позвонила жена.

— Этим занималась моя жена, я иногда, когда она заболела, выполнял какие-то ее поручения, мне приходилось это делать. Она перенесла операцию. И она не ходит, ходит с трудом, — сообщил Кравченко.

После выступлений защиты подозреваемый сказал, что хочет выразить соболезнования родственникам погибших, и заплакал.

Защитники считают недоказанными риски в ходатайстве прокурора, а также то, что именно действия Кравченко привели к трагедии.

Максимально возможным мерой пресечения адвокаты считают круглосуточный домашний арест.

Источник: Суспільне. Харків