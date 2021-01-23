Вылетела с мотоцикла: в ДТП под Харьковом погибла 19-летняя девушка

На автодороге Чугуев-Великий Бурлук, что под Харьковом, в результате ДТП погибла 19-летняя девушка.
Установлено, что автомобиль Mitsubishi Pajero под управлением 51-летнего водителя столкнулся с мотоциклом с коляской. Там, вместе с 52-летним водителем и находилась погибшая.
Во время столкновения девушку выбросило из мотоцикла. Она умерла в карете скорой помощи.
Водитель мотоцикла получил незначительные травмы, а вот водитель Mitsubishi не пострадал.
Уголовное производство открыто по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
ДТП на трассе Киев-Чоп
Ночью 14 января на автодороге Киев-Чоп из-за погодных условий произошло смертельное ДТП.
Автомобиль Audi А5 на скользкой заснеженной дороге занесло, и на скорости водитель врезался в металлический отбойник.
Авария унесла жизни братьев-близнецов, которые находились на передних сиденьях.
Позади них были двое 27-летних пассажирок, но они в результате столкновения не пострадали.