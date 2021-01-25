Пьяная месть: стало известно, кто взорвал бизнесмена под Кропивницким

Полиция установила подозреваемого в организации взрыва и убийстве бизнесмена под Кропивницким.

Им оказался работник предприятия, которое возглавлял погибший. 34-летний мужчина получил сообщение о подозрении и находится под стражей.

Выяснилось, что на момент установления взрывчатки (гранаты Ф-1) под автомобиль подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже, чтобы отвести от себя подозрение, мужчина обратился в полицию и заявил о заложенной взрывчатке под своим автомобилем.

После первоочередных следственных действий правоохранители быстро поняли, что он оказался причастным к обоим фактам совершения уголовных преступлений.

В ходе опроса близкие погибшего бизнесмена, а также его коллеги подтвердили, что мужчины часто конфликтовали.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Досудебное следствие продолжается.

Убийство бизнесмена

О том, что под Кропивницким погиб местный бизнесмен, стало известно 21 января.

64-летний мужчина получил смертельные ранения в результате взрыва: он погиб у ворот своего дома, где был припаркован автомобиль.

Название предприятия, которое возглавлял мужчина, не разглашают.