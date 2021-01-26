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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Скрывались в лесу с 9-летним мальчиком: на украинской границе задержали шестерых иранцев

Ночью 26 января неподалеку украино-словацкой границы задержали группу иранцев, которые хотели незаконно попасть в Евросоюз.

Скрывались в лесу с 9-летним мальчиком: на украинской границе задержали шестерых иранцев

Среди задержанных — четверо мужчин, женщина и девятилетний мальчик.

От пограничников они прятались в лесу: для поисков военнослужащие Чопского отряда привлекли розыскного собаку.

Во время общения с задержанными выяснилось, что в Украину они попали в установленном порядке.

Мужчины подтвердили, что хотели добраться стран ЕС в обход пунктов пропуска.

Скрывались в лесу с 9-летним мальчиком: на украинской границе задержали шестерых иранцев

Бежал в Россию через забор

На Харьковщине тепловизионные видеокамеры пограничников зафиксировали, как босой мужчина перелезал через забор, чтобы попасть на территорию РФ.

После того, как нарушитель оказался по ту сторону забора, он несколько раз “проверил” инженерные заграждения, размахивая у них своей верхней одеждой.

Наглого мужчину задержали пограничники отдела Дергачи.

Источник: Госпогранслужба

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