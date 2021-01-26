В Одессе 14-летний парень пришел на детскую площадку со своим 15-летним приятелем и начал безосновательно цепляться к двум парням, которые занимались спортом.

Во время конфликта подросток достал пневматическое оружие и начал стрелять в сторону несовершеннолетних. Вследствие хулиганских действий пострадали двое подростков 13 и 14 лет.

— Несовершеннолетние рассказали, что металлические шарики, которыми стрелял преступник, попали им в руки, ноги и спину, однако за медицинской помощью они не обращались. Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, какие именно повреждения получили несовершеннолетние и степень их тяжести, — рассказали в пресс-службе МВД Украины.

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Правоохранители разыскали подозреваемого и его товарища. Оказалось, что именно 15-летний подросток приобрел через интернет оружие.

Сейчас стрелку инкриминируют ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.







В Одессе 14-летний парень стрелял в подростков на детской площадке / 2 фотографии

Стрельба в Тернополе

В Тернополе 11-летний мальчик получил множественные раны от огнестрельного оружия во время катания на санках возле школы.

Следователи расследуют травмирование мальчика по статье Хулиганство.