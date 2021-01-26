В Одессе 14-летний парень стрелял в подростков на детской площадке

В Одессе 14-летний парень пришел на детскую площадку со своим 15-летним приятелем и начал безосновательно цепляться к двум парням, которые занимались спортом.
Во время конфликта подросток достал пневматическое оружие и начал стрелять в сторону несовершеннолетних. Вследствие хулиганских действий пострадали двое подростков 13 и 14 лет.
— Несовершеннолетние рассказали, что металлические шарики, которыми стрелял преступник, попали им в руки, ноги и спину, однако за медицинской помощью они не обращались. Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, какие именно повреждения получили несовершеннолетние и степень их тяжести, — рассказали в пресс-службе МВД Украины.
Правоохранители разыскали подозреваемого и его товарища. Оказалось, что именно 15-летний подросток приобрел через интернет оружие.
Сейчас стрелку инкриминируют ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Стрельба в Тернополе
В Тернополе 11-летний мальчик получил множественные раны от огнестрельного оружия во время катания на санках возле школы.
Следователи расследуют травмирование мальчика по статье Хулиганство.