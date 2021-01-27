Одессу засыпало снегом: деревья повалены, въезд грузовиков ограничен

В Одессе выпало большое количество снега. Из-за непогоды на улицах затруднено движение, падают деревья, а въезд грузовых автомобилей на территорию города ограничили.
По состоянию на 27 января, 08.00, в Одессе уже выпало до 6 сантиметров снежного покрова.
На улицах Пантелеймоновская, Маяковского, Преображенская, Академика Королева повалило деревья. В Аркадиевском переулке ветка упала на припаркованные автомобили во дворе жилого дома.
Кроме того, из-за непогоды в Одессе запретили въезд грузового транспорта в город. Патрульная полиция проводит контроль движения грузовиков с автодорог Одесса-Киев, Одесса-Рени, Одесса-Мелитополь и Одесса-Кучурган
Всех водителей грузовых автомобилей просят переждать непогоду на АЗС.
Также в городе из-за снегопада не работают четыре трамвайных маршрута:
- №1 (на Паустовского сошел с рельсов вагон);
- №10 (на улице Ицхака Рабина в трамвай врезалось авто);
- №17 (на рельсах столкнулись два автомобиля);
- №15 (на Льва Толстого вагон повредил пантограф).
Трамвайный маршрут №5 уже возобновил свою работу.
Непогода в Украине
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий на территории страны. В течение последних суток спасатели ликвидировали пробки и проводили буксировки застрявших в снегу автомобилей.
На автодороге Р-15 Ковель-Жовква, в районе населенных пунктов Тудорковичи и Хоробрив ограничения движения для крупногабаритного транспорта были сняты. Кроме того, ГСЧС предупреждает об ухудшении видимости на дорогах в Николаевской, Одесской, Черкасской, Полтавской, Кировоградский и Львовской областях.
Фото: Думская