Одессу засыпало снегом: деревья повалены, въезд грузовиков ограничен

В Одессе выпало большое количество снега. Из-за непогоды на улицах затруднено движение, падают деревья, а въезд грузовых автомобилей на территорию города ограничили.

По состоянию на 27 января, 08.00, в Одессе уже выпало до 6 сантиметров снежного покрова.

На улицах Пантелеймоновская, Маяковского, Преображенская, Академика Королева повалило деревья. В Аркадиевском переулке ветка упала на припаркованные автомобили во дворе жилого дома.

Кроме того, из-за непогоды в Одессе запретили въезд грузового транспорта в город. Патрульная полиция проводит контроль движения грузовиков с автодорог Одесса-Киев, Одесса-Рени, Одесса-Мелитополь и Одесса-Кучурган

Всех водителей грузовых автомобилей просят переждать непогоду на АЗС.

Также в городе из-за снегопада не работают четыре трамвайных маршрута:

№1 (на Паустовского сошел с рельсов вагон);

№10 (на улице Ицхака Рабина в трамвай врезалось авто);

№17 (на рельсах столкнулись два автомобиля);

№15 (на Льва Толстого вагон повредил пантограф).

Трамвайный маршрут №5 уже возобновил свою работу.

Непогода в Украине

В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий на территории страны. В течение последних суток спасатели ликвидировали пробки и проводили буксировки застрявших в снегу автомобилей.

На автодороге Р-15 Ковель-Жовква, в районе населенных пунктов Тудорковичи и Хоробрив ограничения движения для крупногабаритного транспорта были сняты. Кроме того, ГСЧС предупреждает об ухудшении видимости на дорогах в Николаевской, Одесской, Черкасской, Полтавской, Кировоградский и Львовской областях.

Фото: Думская