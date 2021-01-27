PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Тело сбросил в реку: на Черниговщине мужчина расправился над лучшим другом

В городе Прилуки на Черниговщине мужчина убил товарища, а на следующий день завернул его тело в тряпки и сбросил в реку.

Тело сбросил в реку: на Черниговщине мужчина расправился над лучшим другом

Во время застолья между товарищами возник конфликт — 46-летний Михаил схватил друга за шею и несколько раз ударил головой об металлический угол. Один из этих ударов и оказался роковым — 51-летний Александр умер.

После этого убийца спокойно перешагнул тело и пошел спать. На следующий день он обернул умершего в тряпки и полиэтилен, сверху натянул большую сумку и потащил на велосипеде к реке.

Возможно, жуткое убийство так и осталось бы не раскрытым, если бы Михаил не решил продать телефон убитого друга. Именно это помогло полиции раскрыть преступление.

Читайте
Поражали током, били и пытали для видео: на Житомирщине будут судить блогеров

Отец убил 4-месячного сына

Накануне в Черкасской области отец убил 4-месячного сына. 28-летний Анатолий на глазах у женщины начал бить малыша головой о кровать, пока тот не прекратил дышать.

Источник: Надзвичайні новини

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка