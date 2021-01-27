Тело сбросил в реку: на Черниговщине мужчина расправился над лучшим другом

В городе Прилуки на Черниговщине мужчина убил товарища, а на следующий день завернул его тело в тряпки и сбросил в реку.

Во время застолья между товарищами возник конфликт — 46-летний Михаил схватил друга за шею и несколько раз ударил головой об металлический угол. Один из этих ударов и оказался роковым — 51-летний Александр умер.

После этого убийца спокойно перешагнул тело и пошел спать. На следующий день он обернул умершего в тряпки и полиэтилен, сверху натянул большую сумку и потащил на велосипеде к реке.

Возможно, жуткое убийство так и осталось бы не раскрытым, если бы Михаил не решил продать телефон убитого друга. Именно это помогло полиции раскрыть преступление.

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