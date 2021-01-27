В Хмельницком мать до смерти избила 4-летнюю дочь

В Хмельницком будут судить 34-летнюю женщину, которая до смерти избила 4-летнюю дочь.

7 октября 2020 года в реанимацию без сознания с многочисленными телесными повреждениями доставили 4-летнего ребенка. Почти месяц врачи боролись за жизнь девочки, но она умерла.

Ранее девочку с ее старшей сестрой органы опеки изъяли из семьи. Они некоторое время проживали в детском доме. Однако их 34-летняя мать второй раз вышла замуж и вернула детей через суд.

По словам женщины, у пострадавшего ребенка были эпилептические приступы, во время которых она ударилась. Однако воспитатели детского дома утверждают, что с девочкой такого не случалось.

Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что девочку нарочно била ее мать, в частности по голове.

Женщину будут судить по статье 121 Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего УК Украины. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

В Одессе избили ребенка

В Одессе отец избил сына прямо посреди улицы. Мужчина ударил ребенка по шее, а потом начал бить ногами.

Лишь после того, как случайная прохожая пригрозила вызовом полиции, отец прекратил бить ребенка.