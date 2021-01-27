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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Из “ЛНР” в Украину поставляли товары под видом российского производства

С территории так называемой ЛНР в Россию поставляли продукцию, которую импортировали в Украину под видом товаров российского производства на сумму более 300 млн грн.

Из “ЛНР” в Украину поставляли товары под видом российского производства

Часть полученных денег пошла на финансирование так называемой власти “ЛНР” и незаконных вооруженных формирований на территории временного оккупированной территории Украины.

В Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и Киеве провели обыски ряда предприятий, участвовавших в схеме.

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Правоохранители изъяли технику и финансовую документацию. Также обнаружили почти 2,5 млн грн наличными и контрафактную продукцию (товары, содержащие права интеллектуальной собственности) на почти 10 млн грн.

Фигурантов дела подозревают по статье 110-2 Финансирование действий совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины УК Украины. Им грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью.

  • Из “ЛНР” в Украину поставляли товары под видом российского производства
  • Из “ЛНР” в Украину поставляли товары под видом российского производства
  • Из “ЛНР” в Украину поставляли товары под видом российского производства
  • Из “ЛНР” в Украину поставляли товары под видом российского производства
  • Из “ЛНР” в Украину поставляли товары под видом российского производства
  • Из “ЛНР” в Украину поставляли товары под видом российского производства
  • Из “ЛНР” в Украину поставляли товары под видом российского производства
  • Из “ЛНР” в Украину поставляли товары под видом российского производства
  • Из “ЛНР” в Украину поставляли товары под видом российского производства
  • Из “ЛНР” в Украину поставляли товары под видом российского производства
Из “ЛНР” в Украину поставляли товары под видом российского производства / 5 фотографий

В “ЛНР” обнаружили тайник оружия

В Луганской области в подвале обнаружили тайник боевика в розыске с ручными гранатами и запалами.

Во время обыска изъяли противотанковый гранатомет РПГ-18, 29 ручных гранат дистанционного действия Ф-1 и три запала УЗРГМ, предназначенные для взрыва разрывного заряда.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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