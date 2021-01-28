Из-за непогоды в Украине запретили движение транспортных средств в четырех областях на автодорогах государственного и местного значения.

В Одесской области на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса-Кучурган и на всех автодорогах местного значения запрещено движение автомобилей.

В Николаевской области с 21.30, 27 января, временно ввели ограничение движения транспортных средств на автодорогах Н-24 Благовещенское-Николаев, М-13 Кропивницкий-Платоново.

В Киевской области с 23.00, 27 января, временное ограничение движения крупногабаритного грузового транспорта на автодорогах общего пользования государственного значения.

В Полтавской области ввели ограничение движения на автомобильной дороге М-03 Киев-Харьков для грузовых автомобилей от границы с Харьковской областью до границы с Киевской областью в направлении столицы.

По данным ГСЧС, по состоянию на 10.00, 28 января, наблюдается небольшой снег в Одесской (20-25 см снега), Киевской и Киеве (до 10 см), Черкасской (до 25 см), Полтавской (до 2 см), Черниговской (до 12 см) областях. Также небольшой снег с дождем в Кировоградской (до 10 см) и Николаевской (до 15 см) областях, а в Сумской области — небольшой дождь.

— В течение суток проведено буксировку 64 легковых автомобилей, 37 грузовиков, шести автобусов и двух автомобилей скорой помощи. Оказана помощь 360 гражданам. От ГСЧС привлекалось 218 спасателей и 63 единиц техники, — отметили в ГСЧС.

Также в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях наблюдается налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. В юго-восточной части Украины местами дождь. К вечеру осадки в виде снега прекратятся, неблагоприятный циклон покинет территорию Украины в ночь на 29 января.

Из-за непогоды в Одессе 27 января запретили въезд грузового транспорта в город. Патрульная полиция проводит контроль движения грузовиков с автодорог Одесса-Киев, Одесса-Рени, Одесса-Мелитополь и Одесса-Кучурган.