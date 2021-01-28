В Ровенской области будут судить 22 человек, которые организовали “реабилитационные центры” и в них силой удерживали и пытали людей.

В 2018 году один мужчина открыл заведения под видом помощи больным от наркотической и алкогольной зависимостей. Впоследствии к этой деятельности присоединились еще 21 человек.

Учреждения организовали как общежития для совместного проживания. На окнах установили решетки и морили голодом зависимых людей. Участники группы контролировали звонки и свидания с родными, а также установили систему принуждений и наказаний в случае неповиновения.

Родные нарко- и алкозависимых платили от 3 до 12 тыс. грн ежемесячно. Следствие установило не менее 26 пострадавших, за содержание которых подозреваемые получили 380 тыс. грн. Деятельность центров остановили в мае 2020 года.

Все подозреваемые — прихожане одной из церквей, а организатор группы называл себя ее пастором. У каждого участника были свои функции, за которые они отвечали.

В арендованных частных домах они обустроили шесть “реабилитационных центров” на Ровенщине и один на Тернопольщине.

Подозреваемых будут судить статьей 27 и статьей 28 за организацию преступной группы. Также по статье 127 Пытки и статье 146 Незаконное лишение свободы или похищение человека УК Украины. Им грозит лишение свободы до 10 лет.











Пытали и морили людей голодом: на Ровенщине разоблачили “реабилитационные центры” / 3 фотографии

На Житомирщине блогеры пытали людей для видео

В Житомирской области группа видеоблогеров пытала людей для видео. Они распространяли видео, в которых поражали током, били и поджигали друг друга и других людей.

Злоумышленники снимали контент в разных арендованных квартирах для избежания ответственности. Продукцию продавали за деньги — для ее просмотра зрители перечисляли средства на электронный кошелек.