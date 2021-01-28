В Ивано-Франковской области двое мужчин продавали данные о пересечении госграниц

В Ивано-Франковской области задержали двух 30-летних мужчин, которые сбывали информацию о пересечении государственной границы Украины.

Злоумышленники продавали в интернете, в частности на платформах с объявлениями, сведения о пересечении границы украинскими и иностранными гражданами, транспортными средствами, а также сроки их пребывания в стране.

У подозреваемых были сформированные базы данных. Также мужчины работали “на заказ”. Одна готовая база данных стоила от 500 до 1,5 тыс. грн.

Во время обыска жилища мужчин изъяли телефоны, банковские карты и технику. Правоохранители выясняют, кто из сотрудников таможенной и пограничной службы Украины мог распространять информацию с ограниченным доступом.

Правонарушителям объявили подозрение по статье 361-2 Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях УК Украины. Им грозит лишение свободы до пяти лет. Следствие продолжается.

В Запорожье продавали фальшивые путевки

В Запорожье мошенники продавали ненастоящие туристические путевки в социальных сетях. После полной предоплаты клиентов блокировали.

Таким образом злоумышленники заработали более 400 тыс. грн. Они обманули минимум более двух десятков украинцев.