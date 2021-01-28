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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Требовали деньги и воровали авто: на Киевщине будут судить 16 членов преступной группы

В городе Белая Церковь Киевской области будут судить 16 членов преступной группировки. Ее создал местный криминальный авторитет, в состав группы входит бывший руководитель полиции.

злочинне угрупування Біла Церква

Преступники требовали у жителей района средства, занимались похищением автомобилей и разбойными нападениями. Следствием установлено 13 эпизодов такой деятельности.

Участники организации наладили четкий механизм работы. Все полученные средства и имущество забирал их лидер, после чего распределял их между всеми. Преступления расследуются по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

  • 15 участников и экс-полицейский: на Киевщине будут судить преступную группу
  • 15 участников и экс-полицейский: на Киевщине будут судить преступную группу
  • 15 участников и экс-полицейский: на Киевщине будут судить преступную группу
  • 15 участников и экс-полицейский: на Киевщине будут судить преступную группу
  • 15 участников и экс-полицейский: на Киевщине будут судить преступную группу
  • 15 участников и экс-полицейский: на Киевщине будут судить преступную группу
Требовали деньги и воровали авто: на Киевщине будут судить 16 членов преступной группы / 3 фотографии
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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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