15 участников и экс-полицейский: на Киевщине будут судить преступную группу

В городе Белая Церковь Киевской области будут судить 16 членов преступной группировки. Ее создал местный криминальный авторитет, в состав группы входит бывший руководитель полиции.

Преступники требовали у жителей района средства, занимались похищением автомобилей и разбойными нападениями. Следствием установлено 13 эпизодов такой деятельности.

Участники организации наладили четкий механизм работы. Все полученные средства и имущество забирал их лидер, после чего распределял их между всеми. Преступления расследуются по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.











Требовали деньги и воровали авто: на Киевщине будут судить 16 членов преступной группы / 3 фотографии

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