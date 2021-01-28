На Харьковщине задержали работника ГФС за вымогательство взятки

В Харьковской области задержали работника Главного управления Государственной фискальной службы и его посредника через получение взятки за закрытие уголовного производства и возвращении изъятого имущества.

По данным Офиса генпрокурора, подполковник налоговой милиции, действуя через посредника, требовал и получил от частного предпринимателя $20 тыс.

— Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении, избрание мер пресечения и отстранения от должности, — сообщает Офис генпрокурора.

Уголовное производство в отношении работника ГФС начала Полтавская областная прокуратура по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия.











Требовал $20 тыс. за закрытие дела: на Харьковщине задержали подполковника ГФС / 3 фотографии

Взяточничество в Украине

Недавно правоохранители задержали руководителя Департамента здравоохранения Житомирской ОГА за откат при распределении ковидного фонда.

Чиновник требовал взятку в размере более 1,2 млн грн у генерального директора житомирской больнице за закупку кислородного оборудования. За такую услугу политик просил 10% — 123 тыс. грн.

Фото: Полтавская областная прокуратура