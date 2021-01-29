$100 тыс. за руководящую должность в органах: на Ровенщине будут судить правоохранителя

В Ровенской области будут судить старшего инспектора с сообщником, которые предлагали патрульному должность руководителя отдела полиции за $100 тыс.

В октябре 2020 года гражданин Украины предложил инспектору схему, согласно которой его коллеги якобы могли занять высокую должность за деньги.

Старший инспектор согласился и предложил должность своему товарищу из Управления патрульной полиции. Правоохранитель убеждал патрульного в серьезности намерений. Однако мужчины не собирались выполнять обещанное.

6 ноября 2020 года правонарушителей задержали после получения первой части денег — $21,4 тыс., а на следующий день им сообщили о подозрении.

Мужчин будут судить по статье 15 Покушение на уголовное преступление и статье 190 Мошенничество УК Украины. Им грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

На Харьковщине правоохранитель требовал взятки

В Харьковской области задержали работника Главного управления Государственной фискальной службы за получение взятки за закрытие уголовного производства.

Милиционер через посредника требовал и получил от частного предпринимателя $20 тыс.

Фото: ГБР