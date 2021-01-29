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Факты / Происшествия
Софія Телішевська |

Непогода в Украине обесточила 350 населенных пунктов

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными более 350 населенных пунктов. Электроснабжение должны восстановить до конца дня.

Непогода в Украине обесточила 350 населенных пунктов

Всего за более чем двое суток из-за повреждения линий электропередач были обесточены 900 населенных пунктов.

На совещании по борьбе с последствиями непогоды президенту доложили о продолжении расчистки от снега дорог в Одесской и Николаевской областях, где прирост снежного покрова составил 20-60 сантиметров.

Дорожники уже очистили две полосы в сторону Одессы по трассе М-05 Киев — Одесса на участке Знаменка — Ревова, где возникла пробка крупногабаритного транспорта. В Николаевской области чистят дорогу М-13 Кропивницкий — Платоново.

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Из-за сильных снегопадов в Украине образовался транспортный коллапс. Наблюдаются переметы протяженностью около 30 километров, в том числе сложная ситуация образовалась на трассе Киев — Одесса.

Источник: Офис президента

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