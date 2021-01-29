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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Под Львовом столкнулись две легковушки: погиб мужчина и 2-летний ребенок

Неподалеку от Львова на трассе Киев-Чоп произошла смертельное авария, в результате которой погиб мужчина и 2-летний ребенок.

Под Львовом столкнулись две легковушки: погиб мужчина и 2-летний ребенок

Водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу и протаранил ВАЗ-2111.

На месте происшествия погиб водитель ВАЗ и его 2-летняя пассажирка. Пострадали также водитель Skoda и двое пассажиров ВАЗ, их госпитализировали.

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Правоохранители задержали водителя Skoda. Ему грозит наказание по ч. 3 ст. 286 УК Украины — до десяти лет лишения свободы.

  • Под Львовом столкнулись две легковушки: погиб мужчина и 2-летний ребенок
  • Под Львовом столкнулись две легковушки: погиб мужчина и 2-летний ребенок
  • Под Львовом столкнулись две легковушки: погиб мужчина и 2-летний ребенок
  • Под Львовом столкнулись две легковушки: погиб мужчина и 2-летний ребенок
  • Под Львовом столкнулись две легковушки: погиб мужчина и 2-летний ребенок
  • Под Львовом столкнулись две легковушки: погиб мужчина и 2-летний ребенок
  • Под Львовом столкнулись две легковушки: погиб мужчина и 2-летний ребенок
  • Под Львовом столкнулись две легковушки: погиб мужчина и 2-летний ребенок
Под Львовом столкнулись две легковушки: погиб мужчина и 2-летний ребенок / 4 фотографии

ДТП в Киеве

13 января в Киеве на Харьковском шоссе произошло ДТП с пострадавшими.

Водитель Ford Edge, двигаясь в направлении Ленинградской площади, на скорости влетел в Toyota Prius полиции.

Во время прохождения теста у водителя Ford Edge было зафиксировано 2.47 промилле.

Фото: Varta1

Источник: Нацполиция

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