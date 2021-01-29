Неподалеку от Львова на трассе Киев-Чоп произошла смертельное авария, в результате которой погиб мужчина и 2-летний ребенок.

Водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу и протаранил ВАЗ-2111.

На месте происшествия погиб водитель ВАЗ и его 2-летняя пассажирка. Пострадали также водитель Skoda и двое пассажиров ВАЗ, их госпитализировали.

Правоохранители задержали водителя Skoda. Ему грозит наказание по ч. 3 ст. 286 УК Украины — до десяти лет лишения свободы.















Под Львовом столкнулись две легковушки: погиб мужчина и 2-летний ребенок / 4 фотографии

ДТП в Киеве

13 января в Киеве на Харьковском шоссе произошло ДТП с пострадавшими.

Водитель Ford Edge, двигаясь в направлении Ленинградской площади, на скорости влетел в Toyota Prius полиции.

Во время прохождения теста у водителя Ford Edge было зафиксировано 2.47 промилле.

Фото: Varta1