В Украине из-за сложных погодных условий по состоянию на утро 29 января остаются обесточенными 358 населенных пунктов.
Непогода, а именно снег, дождь и значительные порывы ветра, оставила без света граждан в семи регионах страны.
В каких областях отсутствует свет:
- Николаевская — 140 населенных пунктов;
- Одесская — 133 населенных пункта;
- Кировоградская — 38 населенных пунктов;
- Днепропетровская — 19 населенных пунктов;
- Запорожская — 17 населенных пунктов;
- Херсонская — 6 населенных пунктов;
- Киевская — 5 населенных пунктов.
Сейчас над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
Погода в феврале в Украине
Несмотря на ухудшение погодных условий в конце января, по данным синоптиков, погода в феврале в Украине будет теплее, чем обычно.
Однако количество осадков не должно превышать месячную норму.
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