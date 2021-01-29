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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Снег и ветер оставили без света 358 населенных пунктов Украины

В Украине из-за сложных погодных условий по состоянию на утро 29 января остаются обесточенными 358 населенных пунктов.

негода в україні погода

Непогода, а именно снег, дождь и значительные порывы ветра, оставила без света граждан в семи регионах страны.

В каких областях отсутствует свет:

  • Николаевская — 140 населенных пунктов;
  • Одесская — 133 населенных пункта;
  • Кировоградская — 38 населенных пунктов;
  • Днепропетровская — 19 населенных пунктов;
  • Запорожская — 17 населенных пунктов;
  • Херсонская — 6 населенных пунктов;
  • Киевская — 5 населенных пунктов.

Сейчас над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Погода в феврале в Украине

Несмотря на ухудшение погодных условий в конце января, по данным синоптиков, погода в феврале в Украине будет теплее, чем обычно.

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Однако количество осадков не должно превышать месячную норму.

Подробнее о погоде в феврале в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: ГСЧС

Фото: Unsplash

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