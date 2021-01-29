В Запорожской области директор сдала школьные ноутбуки в ломбард

49-летняя директор школы в поселке городского типа Акимовка в Запорожской области сдала в ломбард ноутбуки, которые были на балансе учебного заведения. Деньги она потратила на свое усмотрение.

В общем женщина нанесла ущерб в 55 тыс. грн.

Этим делом занимаются мелитопольские правоохранители. Женщине грозит наказание по ч. 2 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Экс-депутат присвоил 3 млн грн

В Ровенской области будут судить бывшего депутата райсовета, который вместе с сообщником завладел почти 3 млн грн средств областного бюджета.

Правоохранители сообщили злоумышленникам о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины и арестовали их имущество на 35 млн грн.