Непогода в Украине: без света остаются более 100 населенных пунктов

По состоянию на утро субботы, 30 января, из-за сложных погодных условий в Украине обесточенными остаются 108 населенных пунктов страны.
Без света находятся жители двух регионов.
В каких областях страны отсутствует электроснабжение:
- Одесская — 75 населенных пунктов;
- Николаевская — 33 населенных пункта.
Сейчас преодолеть последствия непогоды в Украине и восстановить электроснабжение пытаются бригады облэнерго.
Погода в Украине
В конце января в Украину пришла непогода. Часть южных и центральных регионов страны страдали от снегопадов, значительных порывов ветра, налипания мокрого снега и гололеда.
Согласно прогнозам синоптиков, февраль в Украине должен быть значительно теплее, чем обычно.
В последний месяц зимы не предвидится значительного количества осадков, их будет в пределах нормы. Подробнее о погоде в Украине в феврале читайте на Фактах ICTV.