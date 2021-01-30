Непогода в Украине: без света остаются более 100 населенных пунктов

По состоянию на утро субботы, 30 января, из-за сложных погодных условий в Украине обесточенными остаются 108 населенных пунктов страны.

Без света находятся жители двух регионов.

В каких областях страны отсутствует электроснабжение:

Одесская — 75 населенных пунктов;

Николаевская — 33 населенных пункта.

Сейчас преодолеть последствия непогоды в Украине и восстановить электроснабжение пытаются бригады облэнерго.

Погода в Украине

В конце января в Украину пришла непогода. Часть южных и центральных регионов страны страдали от снегопадов, значительных порывов ветра, налипания мокрого снега и гололеда.

Согласно прогнозам синоптиков, февраль в Украине должен быть значительно теплее, чем обычно.

В последний месяц зимы не предвидится значительного количества осадков, их будет в пределах нормы. Подробнее о погоде в Украине в феврале читайте на Фактах ICTV.