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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Непогода в Украине: без света остаются более 100 населенных пунктов

По состоянию на утро субботы, 30 января, из-за сложных погодных условий в Украине обесточенными остаются 108 населенных пунктов страны.

Сніг Харків

Без света находятся жители двух регионов.

В каких областях страны отсутствует электроснабжение:

  • Одесская — 75 населенных пунктов;
  • Николаевская — 33 населенных пункта.

Сейчас преодолеть последствия непогоды в Украине и восстановить электроснабжение пытаются бригады облэнерго.

Погода в Украине

В конце января в Украину пришла непогода. Часть южных и центральных регионов страны страдали от снегопадов, значительных порывов ветра, налипания мокрого снега и гололеда.

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Снег и до -9: погода на выходные в Украине (КАРТА)

Согласно прогнозам синоптиков, февраль в Украине должен быть значительно теплее, чем обычно.

В последний месяц зимы не предвидится значительного количества осадков, их будет в пределах нормы. Подробнее о погоде в Украине в феврале читайте на Фактах ICTV.

Источник: ГСЧС

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