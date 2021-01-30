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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Разорванные животные и испуганные люди: на Хмельнитчине села терроризируют волки

В селе Шарки в Хмельницкой области люди обеспокоены из-за нападений волков.

Разорванные животные и испуганные люди: на Хмельнитчине села терроризируют волки

Местная жительница Екатерина Симчук рассказала, что ночью ее собаку съел волк.

Волк затянул раненого пса на сеновал, где он его разорвал и съел.

Что в село заходят волки, подтверждает и местный охотник.

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Охотник Николай Дубельт отметил, что в их лесах волки редкие гости. Вероятно, это те, которые мигрируют из других регионов. Но мужчина не понимает, почему они так надолго задержались возле села.

Местные жители теперь боятся хищников. И сами сидят дома, и детям разрешают гулять только под присмотром взрослых.

Также местные говорят, что страдает не только их село, но и соседние.

В Одесской области овчарка набросилась на ребенка

В Белгород-Днестровском районе Одесской области на шестилетнего мальчика набросилась немецкая овчарка, вследствие чего ребенок получил рваные раны головы.

Мальчик с родителями приехал отдохнуть в деревню из Одессы.

Пока родители занимались своими делами, ребенок подошел поиграть к привязанной овчарке.

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