Разорванные животные и испуганные люди: на Хмельнитчине села терроризируют волки

В селе Шарки в Хмельницкой области люди обеспокоены из-за нападений волков.
Местная жительница Екатерина Симчук рассказала, что ночью ее собаку съел волк.
Волк затянул раненого пса на сеновал, где он его разорвал и съел.
Что в село заходят волки, подтверждает и местный охотник.
Охотник Николай Дубельт отметил, что в их лесах волки редкие гости. Вероятно, это те, которые мигрируют из других регионов. Но мужчина не понимает, почему они так надолго задержались возле села.
Местные жители теперь боятся хищников. И сами сидят дома, и детям разрешают гулять только под присмотром взрослых.
Также местные говорят, что страдает не только их село, но и соседние.
В Одесской области овчарка набросилась на ребенка
В Белгород-Днестровском районе Одесской области на шестилетнего мальчика набросилась немецкая овчарка, вследствие чего ребенок получил рваные раны головы.
Мальчик с родителями приехал отдохнуть в деревню из Одессы.
Пока родители занимались своими делами, ребенок подошел поиграть к привязанной овчарке.