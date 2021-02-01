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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

В Одесской области из-за непогоды 11 населенных пунктов все еще обесточены

В Одесской области в Лиманском районе в результате непогоды без света еще остаются 11 населенных пунктов.

негода

По данным ГСЧС, по состоянию на 07.00 1 февраля в результате сильных порывов ветра, мокрого снега и дождя и из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Одесской области.

Отключения связанные с падением опор линий электропередач, которые требуют длительного ремонта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, пробок нет.

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Из-за непогоды в Украине по состоянию на 30 января обесточенными оставались 108 населенных пунктов страны. В Николаевской области без света жители 33 населенных пунктов были без света, в Одесской — 75 населенных пунктов.

Источник: ГСЧС

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