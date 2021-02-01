В Одесской области мужчина избил граблями хаски и получил на орехи от зоозащитников

В Одесской области из-за жестокого обращения с животными полицейские открыли два уголовных производства.

По данным МВД, в полицию с заявлением обратилась 56-летняя жительница Беляевского района и сообщила, что 67-летний мужчина, который живет неподалеку от нее, граблями избил ее собаку и животное находится на лечении в ветеринарной клинике.

— Правоохранители выяснили, что гражданин побил собаку, потому что поймал хаски соседки в своем хозяйственном помещении, где тот подушил около 20-ти голов птицы. По словам мужчины, животное делает ему вред не первый раз, потому что постоянно бегает голодное, — сообщили в МВД.

Владелица собаки, увидев, как избили ее питомца, обратилась за помощью не только в полицию, но и к зоозащитников. К мужчине приехали неизвестные, избили его и бросили в снег.

С целью установления всех обстоятельств полицейские начали производство по ст. 299 (Жестокое обращение с животными) и ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Сейчас ведется следствие.

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Жестокое обращение с животными

Во Львовской области 53-летний житель Новояворовского управлял автомобилем, к которому привязал собаку.

Правоохранители в соцсети нашли публикацию о том, что неизвестный управлял автомобилем Opel, к фаркопу которого был привязан собака. Полиция по факту жестокого обращения с животными возбудили уголовное дело.