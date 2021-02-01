В Одессе мужчина до смерти забил свою жену. Во время распития алкоголя между супругами возник конфликт, после которого одессит ударил женщину ножом в спину, а затем бил деревянной палкой.

50-летняя потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Чтобы избежать наказания, мужчина сразу позвонил на линию скорой. Он сообщил, что жена умерла в результате падения.

Полицейские при осмотре дома обнаружили окровавленное орудие убийства, после этого мужчина сознался в содеянном. Сейчас 52-летнему одесситу сообщено о подозрении, ему грозит от семи до 10 лет лишения свободы.

Накануне в Киеве женщина из-за ревности напала на мужчину. Она вонзила ему в грудь нож, потерпевшего с травмами доставили в больницу. Подозреваемую задержали полицейские.